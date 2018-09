Oppositie: nu geen zaken op spits drijven

VVD en PvdA kregen deze week de helpende hand toegestoken van D66, ChristenUnie en SGP bij de totstandkoming van het akkoord over de woningmarkt. Voor die laatste twee partijen stond een gevoelig thema deze week nog op de agenda: het leerlingenvervoer. De coalitie wil af van de verplichting voor gemeenten om te betalen voor het vervoer van leerlingen die naar een religieuze school willen.

Leerlingenvervoer

Omdat enkele onderhandelaars hebben aangegeven dat het voor de coalitie voorlopig verstandig is om rustig aan te doen, is het overleg over het leerlingenvervoer vooralsnog uitgesteld. Of het afschaffen van het leerlingenvervoer definitief van de baan is, is nog niet duidelijk. Mogelijk gebruiken de christelijke partijen hun wisselgeld later voor thema's die voor hen belangrijker zijn, zoals bij medisch-ethische kwesties het geval kan zijn.

Overigens leek staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs vooralsnog niet zo gecharmeerd van het plan om het leerlingenvervoer af te schaffen. Hij is aan het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn, maar gaf aan zich af te vragen hoe groot dit probleem nu eigenlijk is.

Er zijn naar schatting 6000 leerlingen die omwille van hun geloof gesubsidieerd naar school worden vervoerd. Er gaat 10 miljoen euro om in het totale leerlingenvervoer. Volgens christelijke partijen wordt echter maar een klein deel daarvan besteed aan het vervoer van religieuze leerlingen. Er gaat ook veel geld naar het vervoer van gehandicapte kinderen. Aan dat laatste wil de coalitie overigens niet tornen.