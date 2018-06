Financieel advies

Aan dit slechte systeem is met het ’provisieverbod’ sinds 1 januari een einde gemaakt. U moet nu direct zelf betalen. In theorie een beter systeem, maar hoe pakt het in de praktijk uit? Onze Geldgids heeft daar een eerste studie naar verricht.

Veel financieel adviseurs bieden hun klanten een abonnement aan van 10 tot 35 euro per maand. Dat heeft helaas weinig om het lijf: veelal de mogelijkheid om telefonisch en per e-mail een vraag te stellen en eens per één tot drie jaar een gesprek om de hypotheek en verzekeringen nog eens te bekijken. Belangrijke zaken zoals een advies voor een andere hypotheek of lening zijn niet inbegrepen en moet u dus extra betalen. Bij een hypotheek die 30 jaar loopt, kan zo’n abonnement 3600 tot 12.600 euro kosten!

Bestaande klanten moeten zelfs oppassen dat zij niet dubbel betalen, want via de (doorlopende) provisie hebben zij al recht op service op de vóór 1 januari 2013 afgesloten producten. Ook na het provisieverbod blijft het dus nodig financieel adviseurs scherp in de gaten te houden. De Consumentenbond gaat dat onder meer doen door een deelneming in het nieuwe internetbedrijf Advieskeuze.nl, dat financieel adviseurs beoordeelt.