Kamer in de bres voor Noord-Nederland: investeer hier meer geld in wegen en spoor

Het kabinet maakte onlangs bekend ongeveer 7,5 miljard euro in wegen, rails en fietspaden te investeren. Onder meer het CDA, de PvdA, CU, JA21 en BBB vinden dat investeringen voor het Noorden achterblijven en willen hier meer geld voor vrijmaken. Het geld gaat overigens vaker naar het openbaar vervoer in plaats van naar asfaltprojecten.

CDA’er Harry van der Molen vindt dat het Noorden „sterk wordt onderbedeeld.” Hij stipte aan dat van de totale investeringen slechts vier procent terechtkomt in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Van der Molen vindt het niet voldoende dat het kabinet naar de Lelylijn, van Lelystad naar Groningen, verwijst. „Met een beetje geluk ligt die er pas over tien jaar.” Hiervoor wordt alvast wel 3 miljard euro gereserveerd.

Ook PvdA’er Habtamu de Hoop -zelf afkomstig uit het Noorden- vindt de verdeling „oneerlijk.” Hij wijst op de miljarden aan aardgasbaten die het kabinet uit Groningen haalt, terwijl de provincie slechts een aalmoes krijgt toegeworpen. CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf pleit wederom voor de aanleg van de Nedersaksenlijn, die van Groningen naar Enschede moet lopen via Emmen. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas vindt dat hele gebieden ’berooid’ achterblijven. De PVV riep op om kosten voor automobilisten juist te verlagen.

’Flessenhals’

Ook willen partijen meer aandacht voor het spoortraject tussen Zwolle en Meppel. Deze ’flessenhals’ op het spoornet is de enige route naar het Noorden. Vaak ligt het traject eruit, gemiddeld zo’n negen uur per week. Daardoor is het Noorden slecht bereikbaar met de trein. JA21 en BBB willen dat het kabinet hier 75 miljoen euro extra voor uittrekt. Ook het CDA is voorstander van een grotere investering in dit gedeelte van het spoor.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) verdedigen de keuze om 65 procent van de investeringen te doen in de Randstad en 35 procent in de rest van het land. Zij wijzen erop dat in de regio’s rond de grote steden de komende jaren de meeste woningen worden bijgebouwd. Al die huizen hebben wegen en ov-verbindingen nodig. Daarom is volgens Harbers daar een „grotere ingreep” nodig en ziet hij het „minder zwart-wit” dan een deel van de Kamer. Hij zegt dat ook geïnvesteerd wordt in de regio’s Eindhoven en Arnhem-Nijmegen.

Kostenpost

Heijnen erkent dat ze „echt even moest slikken” toen ze zag hoeveel geld er bijvoorbeeld naar het doortrekken van de Noord-Zuidlijn (richting Schiphol en Hoofddorp) gaat. In totaal wordt maar liefst 5,4 miljard euro geïnvesteerd in de regio Amsterdam, waarvan het Rijk 4,1 miljard betaalt. Zo is het Zuidasdokproject een flinke kostenpost. Maar investeringen daar geven verlichting in omringende regio’s, denkt Heijnen. Zij wijst er ook op dat het kabinet extra miljoenen uittrekt voor betere fietspaden en fietsenstallingen.