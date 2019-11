Verdwenen Amsterdamse was ’cokemakelaar’

Van de 52-jarige Naima Jillal (inzet) is sinds 20 oktober niets meer vernomen. Ⓒ Getty Images/iStockphoto / politie

AMSTERDAM - De in oktober spoorloos verdwenen Naima Jillal (52) uit Amsterdam was op het hoogste niveau actief in het cocaïnemilieu. Ze opereerde vanuit het Spaanse Malaga als een soort ’drugsmakelaar’ en bracht topcriminelen bij elkaar voor zaken.