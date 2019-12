Nederland knalt nieuwe jaar in

Er is voor een record aan knal-, sier- en compound vuurwerk gekocht, zo meldde de vuurwerkbranche al eerder. We kochten met zijn allen voor 77 miljoen euro aan vuurwerk. Daarbij zijn tripjes naar België en Polen om aan (illegaal) zwaarder vuurwerk te komen nog niet meegeteld.

In Rotterdam en Den Haag is het nieuwe jaar begonnen met vuurwerkshows. Het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug werd voor de dertiende keer gehouden.

Het leek er even op dat dichte mist roet in het eten zou gooien. Begin van de avond was de mist in Rotterdam zo dicht dat er weinig van de show te zien zou zijn. Om 00.00 uur was het nog steeds mistig, maar konden de tienduizenden toeschouwers het vuurwerk goed zien.

In Den Haag was het Nationale Aftelmoment vanaf de Hofvijver. Dat werd vanaf 23.50 uur op NPO 1 rechtstreeks uitgezonden, waarna ook een knallende vuurwerkshow begon.