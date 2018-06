Ontslagen bij Valve

Het gaat voornamelijk om mensen bij de Android- en hardwaredivisies van het bedrijf. Ondermeer hardwareontwerper Jerri Ellsworth en zakelijk directeur Jason Holtman werken inmiddels niet meer bij Valve.

In een verklaring heeft directeur Gabe Newell laten weten dat de ontslagen geen invloed hebben op de projecten waar het bedrijf momenteel mee bezig is. Over de ontslagen zelf wilde hij niets loslaten.