Examenstunt met terreinwagen op schoolplein loopt uit de hand

De examenleerlingen van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam hadden op 12 april 2019 een zogeheten ’Kolderdag’. Op die dag wordt in stijl afscheid genomen van de middelbare school.

De verdachte had die dag een terreinwagen geleend. Hij was vooraf door de politie gewaarschuwd dat niemand daarop mocht klimmen. De school had verboden om ermee het terrein op te rijden. Op de dag zelf reed hij toch het plein op en probeerden diverse leerlingen de auto te beklimmen. Hoewel de man riep dat iedereen eraf moest, bleven mensen erop klimmen. Toen de auto in beweging kwam, viel het slachtoffer - een goede vriendin van de verdachte - aan de voorkant af en kwam onder de auto terecht. Ze raakte daarbij zwaargewond.

„Het had veel slechter af kunnen lopen met het meisje”, zei de officier van justitie tijdens de behandeling van de zaak in de rechtbank in Rotterdam. „Dat realiseert de verdachte zich natuurlijk ook, achteraf. Maar op die dag is hij als beginnend bestuurder gaan rijden in een zware auto, ondanks dat hij uitdrukkelijk gewaarschuwd was door de politie. Zeker ook omdat hij wist dat zijn klasgenoten al het één en ander gedronken hadden en de kans op een ongeluk dus groot was. Dat reken ik de verdachte aan.”

Het Openbaar Ministerie heeft naast de werkstraf ook een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden geëist.