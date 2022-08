Dode Duitser (44) gevonden in Waal bij Dodewaard: ’Werd meegezogen door stroming’

De zoektoch naar de drenkeling Ⓒ Marco van Deick/Persbureau Heitink

DODEWAARD - Hulpdiensten hebben vrijdagavond het lichaam van een 44-jarige man uit Duitsland gevonden in de Waal bij Dodewaard (Gelderland). De man, die op bezoek was in Nederland, was aan het zwemmen en werd meegezogen door de stroming, aldus een politiewoordvoerder.