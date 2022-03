Enorme drukte bij tankstation Berkel en Rodenrijs door prijsstunt

TinQ viert deze week zijn twintigjarige jubileum door op bepaalde tankstations een uur lang de brandstofprijzen flink omlaag te gooien. Zo kostte een liter benzine in Berkel en Rodenrijs tussen 13.00 uur en 14.00 uur 1,17 euro, terwijl de reguliere prijs ruim twee keer zo hoog ligt.

Dat zorgde voor een enorme toestroom van automobilisten die hoopten hun tank goedkoop vol te gooien. „Dit was massaal en veel groter dan verwacht”, zegt een woordvoerder. „We hadden hier op voorgesorteerd door verkeersbegeleiding in te huren en extra mensen in zetten, maar toch is het heel erg druk geworden.”

Politie

In Berkel en Rodenrijs had Tinq drie verkeersregelaars ingehuurd, maar die hadden al snel hulp nodig van de politie. Uiteindelijk werd mensen achteraan de rij verzocht te vertrekken, omdat het te druk werd. Ook was er sprake van agressiviteit onder automobilisten, zegt de woordvoerder. Dat kwam volgens hem vooral door de lange wachttijden en doordat er mensen voordrongen.