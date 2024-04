Opzienbarende strijd om eigendomsrecht seksclub Yab Yum na ruim 16 jaar nog springlevend

AMSTERDAM - In de eigendomsstrijd rond de illustere seksclub Yab Yum heeft voormalig boekhouder Thomas Olivier (69) in de rechtbank van Amsterdam verklaard dat Harrie Stoeltie vanwege zijn criminele reputatie officieel geen eigenaar kon zijn, maar als ’beveiliger’ in 1999 wel het meest van allemaal verdiende: 20.000 gulden bruto per maand. De ’baas op papier’, zwager Hennie Vittali, ontving slechts 7000 gulden.

Aan de strijd om seksclub Yab Yum lijkt geen einde te komen.