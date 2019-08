Tientallen arrestaties bij protesten Hongkong

Demonstranten trekken een lantaarnpaal om. Ⓒ THE STAND NEWS via REUTERS

HONGKONG - De politie in Hongkong heeft zondag 36 arrestaties verricht. Het was een van de zwaarste gevechten tussen betogers en de politie tijdens de al weken durende antiregeringsdemonstraties. De jongste arrestant is twaalf jaar.