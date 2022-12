Premium Het beste van De Telegraaf

Verlaten woning uitnodiging voor inbrekersgilde Analyse: ook voor dieven breken ’feestdagen’ aan

Door Gijsbert Termaat

Het aantal woninginbraken is weer gestegen. Weliswaar licht, maar het is een teken aan de wand dat we weer alert moeten zijn op het boevengilde.