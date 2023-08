Meisje (3) overlijdt op migrantentransport uit Texas

„Toen het kind gezondheidsproblemen vertoonde, werd de bus aan de kant gezet en belde beveiligingspersoneel aan boord alarmnummer 911”, schreef TDEM in een verklaring. Het meisje werd vervolgens voor aanvullende medische zorg naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht, waar het donderdagavond kwam te overlijden.

Doodsoorzaak

Ambtenaren in Texas hebben geen doodsoorzaak voor het kind vrijgegeven. Ze zeiden dat geen van de buspassagiers symptomen van koorts of ziekte vertoonde toen ze aan boord gingen in Brownsville, Texas, dat grenst aan Mexico. Het is niet duidelijk of er een autopsie was uitgevoerd.

Het migrantentransport maakt deel uit van een programma dat de Republikeinse gouverneur van Texas Greg Abbott in 2021 lanceerde en gericht is op het terugdringen van illegale immigratie. Onderdeel daarvan is het vervoeren van migranten met bussen naar steden in het noorden van de Verenigde Staten die in handen zijn van de Democraten.

Bussen

Texas heeft sinds vorig jaar meer dan 30.000 migranten met bussen naar steden als Washington, New York, Philadelphia, Denver, Los Angeles en Chicago vervoerd, schrijft de Britse krant The Guardian.

Omdat het meisje stierf in de omgeving van Chicago, onderzoeken de gezondheidsautoriteiten van Illinois haar dood.