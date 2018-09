Test jezelf als probleemdrinker

Hoe je dat doet, vertelt hij in deze chat van De Telegraaf. Lezers stuurden massaal vragen in over alcoholgebruik. De wetenschappelijk medewerker, die zelf ook regelmatig aanschuift bij de telefonische hulplijn van het Trimbos over alcohol, vertelt dat bepaalde groepen steeds meer gaan drinken. Er zijn 1,4 miljoen probleemdrinkers in ons land.

Aanleiding voor de chat vanuit de Telegraafstudio is de nieuwe serie Drugged die vanaf zondagavond bij National Geographic te zien is. De zender toont aan de hand van schokkende beelden en graphics welke schade drank en drugs in je lijf aanricht.