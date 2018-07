Download e-book: 50 tinten rood

StoereVrouwen, een netwerk van bewuste shoppers, vragen hiermee aandacht voor de 'campagne Power of the Fair Trade Flower' over de arbeidsomstandigheden van vrouwen in de bloemenindustrie in Afrika.

Valentijnsboeket

Het is natuurlijk hele fijn om een mooi boeket rode rozen op Valentijnsdag te krijgen, maar de omstandigeheden waarin deze bloemen worden gekweekt zijn lang niet zo rooskleurig.

Erbarmelijke omstandigheden

Jaarlijks worden miljarden bloemen vanuit Afrika naar ons land verscheept. Bloemen die door vrouwen worden gekweekt en geplukt. Vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Elementaire arbeidsrechten worden geschonden, seksueel misbruik komt veelvuldig voor en blootstelling aan pesticiden richt gezondheidsschade aan. Daarom komen StoereVrouwen in actie voor meer eerlijk geproduceerde rozen in de Nederlandse winkels, zodat vrouwen in Afrika een eerlijke kans hebben op een beter bestaan.

Eerlijke roos

Op Valentijnsdag springen StoereVrouwen in de bres voor de eerlijke roos. Op dit moment zijn keurmerken het beste alternatief voor de consument, omdat eerlijke bloemen bijdragen aan een leefbaar loon en betere arbeidsomstandigheden. StoereVrouwen organiseren allerlei ludieke acties om consumenten te verleiden na te denken over waar die romantische rode roos vandaan komt. Het e-book vervult hierin een sleutelrol.

Downloaden

Je kunt het e-boek '50 tinten rood' op Valentijnsdag gratis downloaden via www.powerofthefairtradeflower.nl/50tinten.