Doodzieke hond met tumor eenzaam vastgebonden aan hek: ’Alleen inslapen helpt’

Op het blauwwitte tuigje van de hond staat dat hij ’Ares’ heet. Hij is achtergelaten met een bak voer en water in Zoetermeer. De arme viervoeter heeft een flinke tumor in zijn bek, waardoor medewerkers van het dierentehuis hem moeilijk konden benaderen. Vermoedelijk heeft het baasje hem daarom een muilkorf omgedaan.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ Facebook

’Operatie heeft geen zin’

De dierenarts heeft Ares bekeken en kwam donderdag met verdrietig nieuws. „Het enige waar wij Ares nu alleen nog maar mee kunnen helpen, is hem in te laten slapen”, schrijft een medewerker op Facebook.

De tumor is zo groot dat het zijn tanden en kaak opzij aan het duwen is. „De pijnmedicatie die wij Ares geven is helaas niet afdoende en de dierenarts is van mening dat een operatie nu geen zin meer heeft, zeker omdat dit soort tumoren bijna altijd kwaadaardig zijn.”

De zaak ligt bij de dierenpolitie.