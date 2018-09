Bijenkorf opent grootste designer schoenenafdeling

Bekende ontwerpers als Alexander Wang, Isabel Marant, Paul Smith, Stella McCartney en Rupert Sanderson tot luxe modehuizen als Jil Sander, Chloé, Salvatore Ferragamo, Valentino en Givenchy, doen dit seizoen hun intrede bij de Haagse Bijenkorf.De nieuwe afdeling wordt tegelijkertijd geopend met de nieuwe afdelingen Bijoux en Lederwaren. De nieuwe afdelingen zijn onderdeel van het resultaat van een grootscheepse verbouwing op de parterre en 1e etage, die in mei dit jaar volledig wordt afgerond. Daarbij wordt het filiaal in totaal met 1.600 m2 vloeroppervlak uitgebreid. De verbouwing en uitbreiding van het luxe merkenpakket past binnen de strategie van de Bijenkorf, die erop gericht is om het luxe segment uit te breiden binnen de filialen en op deBijenkorf.nl.

