1500 schademeldingen na bevingen Groningen

Zandeweer werd donderdag rond middernacht getroffen door twee schokken met een kracht van 2,7 en 3,2 op de schaal van Richter. Zaterdagochtend trilde de grond in 't Zandt door een aardschok met een kracht van 2,7. Vervolgens was er maandagochtend nog een aardschok in Garrelsweer, die een kracht had van 2,0. De NAM verwacht dat die schok weinig schade heeft aangericht.

