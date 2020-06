Code geel om hitte én straks kans op heftig onweer

Bij dat onweer is lokaal kans op ’windstoten, hagel en veel neerslag’, aldus het KNMI. Volgens Weerplaza neemt de kans op onweer vanuit het zuidwesten toe.

Een groot deel van het land is vrijdag weer ’tropisch warm’, meldt het Weerbureau. „Dat komt door de felle zon en de zwakke aflandige wind.” Het KNMI heeft code geel afgegeven om de hitte. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. In Brabant worden temperaturen tot 32 graden verwacht.

Al dagen is het heet. Er zijn nu drie tropische dagen op rij gemeten. Als het zaterdag ook nog 25 graden wordt in het zuiden, is de eerste regionale hittegolf een feit. Mogelijk wordt het vrijdag al een landelijke tropische dag, de eerste. Daarvoor moet het kwik in De Bilt 30 graden aantikken. „De zonkracht is daarbij sterk, 8 op de schaal van 10. Een onbeschermde huid kan reeds in 10 tot 15 minuten verbanden.”

Stapwolk in 1 uur naar flinke bui

Weerplaza bevestigt dat het op de meeste plaatsen gewoon droog blijft tot vrijdagavond. „Toch is het verstandig de regenradar in de gaten te houden want de atmosfeer wordt in middag en avond onstabiel van opbouw, met name in de zuidelijke provincies van het land. Zeer lokaal kan een forse bui ontstaan met veel regen in korte tijd, hagel, onweer en stevige windstoten”, aldus Weerplaza. „Het is zaak om met enige regelmaat de regenradar te checken want een stapelwolk kan in een uur ontwikkelen tot een fikse bui.”

Vannacht is het weer bewolkt. Daardoor kan de warmte niet de atmosfeer in, en koelt de aarde niet af. „Op sommige plaatsen is het met een minimum van 20 graden klam en mogen we, net als afgelopen nacht, van een tropennacht spreken.”