Eerste onweersbuien bereiken Nederland, regen hindert automobilisten

Rond half acht bereikten de eerste buien en onweer Zuid-Limburg en Noord-Brabant. Ook in het midden en westen van het land worden felle buien verwacht, meldt Weeronline. Plaatselijk valt veel regen in korte tijd. Daardoor kunnen sommige plekken met wateroverlast kampen.

Weerplaza waarschuwt: „De buien die nu over met name Brabant trekken zijn fors. Zware windstoten, in korte tijd veel regen, hagel en onweer. Het kan allemaal.”

In Tilburg wordt melding gemaakt van omgewaaide bomen.

Verkeer

Ook op de A58 bij knooppunt Batadorp heeft de zon plaatsgemaakt voor hevige regenval. Rijkswaterstaat laat weten op Twitter: „Autorijden in zware regenval kan onprettig zijn, maar we raden af op de vluchtstrook te stoppen.”

Vanuit Zandvoort zijn er ook files omdat strandgangers huiswaarts keren.

Weerplaza adviseert mensen om de buien goed in de gaten te houden. „Het is zaak om met enige regelmaat de regenradar te checken, want een stapelwolk kan in een uur ontwikkelen tot een fikse bui.”

Hitte

Vrijdag 26 juni gaat voorlopig de boeken in als de warmste dag van het jaar tot nu toe. Vooral in het zuidoosten van het land was het warm. De hoogste temperatuur werd echter gemeten in Hoek van Holland. Daar liep het kwik op tot 32,3 graden, meldt Weeronline. In De Bilt bleef het met 30,1 graden ietsje koeler.

Dinsdag werd het voor het eerst zomers warm en daarna volgden een aantal nog warmere dagen. Lokaal was woensdag de eerste tropische dag van het jaar een feit. In het Limburgse Arcen tikte de thermometer 31,3 graden aan. Donderdag was het opnieuw tropisch warm en vrijdag werd in De Bilt de eerste officiële tropische dag genoteerd. Vanwege de hoge luchtvochtigheid is het vrijdag een stuk broeieriger dan voorgaande dagen.

In het weekend komen vanuit het zuidwesten regen- en onweersbuien het land in en is het voorlopig gedaan met de hitte. Een officiële hittegolf zit er dan ook niet in. Wel maakt het zuiden nog kans een regionale hittegolf. Daarvoor moet het zaterdag minimaal 25 graden worden.

Tropennacht

Vannacht is het weer bewolkt. Daardoor kan de warmte niet de atmosfeer in, en koelt de aarde niet af. Door de buien is er ook nog veel vocht in de lucht. „Op sommige plaatsen is het met een minimum van 20 graden klam en mogen we, net als afgelopen nacht, van een tropennacht spreken.”