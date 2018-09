Het pokermeisje

Lieve Fatima,

Eerst even een biecht betreffende een jeugdzonde, begaan in jongensachtige overmoed. Het was in de dagen dat de hockeymeisjes van Oranje, destijds vooral piekend tijdens party’s met veel bubbels, plotsklaps ingewikkeld gingen doen over een bondscoach die hen niet voldoende kon motiveren en meer van dat soort hoogdravende onzin. “Ach dames,” schreef ik, “jullie weten toch dat vrouwenhockey welbeschouwd voor één ding goed is: je leert er voorbeeldig van stofzuigen.” Jááháá, ik weet ’t: hartstikke vrouwonvriendelijk en nog flauw ook. M’n lievelingsschoonzuster, fervent hockeyster, pakte na het lezen van ’t stukje uit venijn de stofzuiger en maakte daarbij zo’n ongecontroleerde beweging dat ’t haar lelijk in de rug schoot. Twee weken chagrijnig op de bank gezeten, die schat, hetgeen de sfeer binnen de familie bepaald geen goed heeft gedaan. Na jaren vol diepgewortelde spijt weet ik één ding zeker: als jij destijds hockeymeisje was geweest, had ik die stofzuiger nooit in m’n hoofd gehaald. Fa-ti-ma, hemels dartelend over kunstgras, daarbij dacht ik aan veel tot van alles, maar niet aan het stofvrij maken van vloerbedekking. Jij tilde die wonderlijke bezigheid van gebogen ruggetjes naar balkunst met een aangenaam vleugje erotiek. Alles aan jou klopte, tot het inruilen van een saai vriendje voor de leukste tennisser des vaderlands aan toe.

Beetje ruiken aan ’t tv-wereldje, af en toe een liedje zingen, dus dat zou na ’t hockeyen ongetwijfeld uitdraaien op een nieuw bestaan als Hilversums pareltje. Wat kan een man zich vergissen: het werd poker. Om niet dezelfde fout der kortzichtigheid te maken als destijds met ’t hockey heb ik mij gedegen verdiept in dat bizarre kaartspel. Ik ben er zelfs voor naar Las Vegas gevlogen om in The Amazone, pal achter The Strip, het Main Event van de World Series of Poker te volgen, maar begrijpen doe ik ’t nog steeds niet. Van jou niet en van de regels evenmin. Zo werd mij aldaar voorgehouden: speel niet te veel handen! Wat moét je daar mee? Ik zou jouw hand wel willen, maar die heeft die tennisser al. In andere handen ben ik niet geïnteresseerd en al helemaal niet in die van de onder ijsmutsen en achter zonnebrillen verscholen zonderlingen aan de speeltafels. Ook werd mij gesommeerd: “Speel niet te loose op de button,” en toen wist ik het zeker: mijn muze Moreira de Melo is al pokerend verworden tot een onbereikbare luchtspiegeling. Mijn eigen Fatima morgana.