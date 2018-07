Weer arrestaties in Brits tabloidschandaal

In het schandaal zijn tot nu toe 32 mensen gearresteerd. Uitgever Rupert Murdoch hief de krant in juli 2011 op in reactie op de publieke verontwaardiging die was ontstaan nadat bekend was geworden dat de krant voicemails had afgeluisterd van een vermoord meisje, Milly Dowler. Volgens justitie zijn meer dan 600 mensen slachtoffer geworden van de afluisterpraktijken tussen 2000 en 2006.

