Lenteweer blijft rest van deze week nog uit

De regen trekt in de loop van de middag weg, maar in het westen kan er nog een buitje vallen. met name in de avond neemt de kans op buien in het westen toe. De zuidwestenwind is matig en het wordt ’s avonds niet kouder dan een graad of 8.

Woensdag en donderdag: nat!

Woensdag verloopt nat en trekt de regen van west naar oost over het land. In de loop van de middag kan het lokaal droog blijven, maar in de avond neemt de kans op buiten weer toe. De wind is de hele dag vrij fel en de temperatuur blijft schommelen rond de 10 graden.

Er is veel bewolking en er trekken flinke buien over het land. Daarbij kan het stevig plenzen en is lokaal ook hagel en een klap onweer mogelijk. Tussen de buien door breekt af en toe de zon door. De temperatuur kan door de zachtere wind wel iets oplopen tot zo’n 13 à 14 graden.

Vrijdag en verder

Na een nacht met flink wat regen staat vrijdag ook in het teken van buien. Tussen de buien door schijnt de zon. De zuidwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur loopt op naar 13-14 graden.

Het laatste weekend van maart laat ook geen lenteweer zien. Op beide dagen zijn er veel buien en vooral op zaterdag staat een stevige westenwind. Zondag waait de wind wat meer uit het noordwesten. De temperatuur loopt zaterdag op naar 11 à 13 graden, zondag is het overal een graadje minder warm. Misschien dat de overstap naar de zomertijd ook meer zomers weer met zich meebrengt.