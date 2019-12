Bekir E. hoort straf voor doodschieten Hümeyra

Bekir schoot Hümeyra op 18 december op klaarlichte dag dood in het fietsenhok van het Rotterdamse Designcollege, terwijl ze al weerloos op de grond lag. Hij had twee jaar geleden een kortstondige relatie met Hümeyra. Toen zij die verbrak, stalkte en bedreigde hij haar maandenlang.

Excuses Aboutaleb

Ze deed daarop meerdere malen aangifte, maar dat mocht dus niet baten. In oktober concludeerde de Inspectie van Justitie en Veiligheid dan ook in een vernietigend rapport dat politie, OM, reclassering, meldpunt Veilig Thuis en het Veiligheidshuis gefaald hebben in aanloop naar de dood van de scholiere. Burgemeester Aboutaleb bood daarop zijn excuses aan.

Familie Hümeyra aanwezig

Net als tijdens de inhoudelijke behandeling van half november is de familie van Hümeyra vandaag in de rechtbank aanwezig. Bekir verklaarde tijdens die twee zittingsdagen onder invloed te zijn geweest van drugs en dat hij daardoor niet wist wat hij deed. Ook ontkende hij een plan te hebben om haar om te brengen. Zijn advocaat Jacques Taekema betoogde dan ook dat zijn cliënt ‘slechts’ voor doodslag vervolgd zou moeten worden.

Verslaggever Martijn Schoolenberg is bij de uitspraak aanwezig. Volg hem vanaf circa 11.00 uur via Twitter.