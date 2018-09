Gevoel van vrijheid

Het is vooral het gevoel van vrijheid wat een auto geeft. Even snel bij iemand op bezoek gaan, een snelle boodschap, de auto is vrijwel voor alles inzetbaar. Maar, internet heeft invloed op het gebruik van de auto. Internet biedt namelijk ook vrijheid. Iemand spreken? Even beeldbellen met Skype. Een snelle boodschap? Ook via internet te bestellen. Zaken zijn veranderd, vooral bij de jongere generatie. Daarnaast kan een auto onhandig zijn als je bijvoorbeeld in de binnenstad woont en nergens kan parkeren. Om nog maar te zwijgen over de kosten die de praktische vierwieler met zich meebrengt.

De vraag is of jij de auto zonder problemen kunt missen of dat je er echt niet meer zonder kunt? Zo ja, is dat altijd al geweest of ben je vooral de laatste jaren enorm gehecht geraakt aan je auto? Hoe is dat gekomen?

De stelling: 'Ik kan niet meer zonder auto'

