Camerlengo Bertone bestuurt tijdelijk kerk

Bertone is als kardinaal-staatssecretaris de op een na belangrijkste persoon in de Rooms-Katholieke Kerk. Benedictus benoemde de 78-jarige Italiaanse kardinaal in april 2007 tot camerlengo. Die functie geeft hem het recht de pauselijke goederen en rechten te beheren, totdat de nieuwe paus dat van hem overneemt. Zo'n periode tussen twee pausen heet een sedisvacatio.

Bertones belangrijkste taak is de organisatie van het conclaaf, dat altijd in de Sixtijnse Kapel wordt gehouden. Hij krijgt in zijn taak steun van onder anderen de kardinalen. Bertone zal tijdens de sedisvacatio in zijn kardinaalswapen ook de sleutels van de H. Petrus en een baldakijn opnemen. Dat zijn beide tekenen van de pauselijke macht.