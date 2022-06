Poolse ’sterke man’ doet stapje terug

Enkele weken geleden reisde Kaczynski - wiens tweelingbroer Lech, indertijd president van Polen, tijdens een tragisch vliegtuigongeluk in Rusland stierf - naar Kiev. Hij vergezelde daarbij premier Mateusz Morawiecki, die met enkele Oost-Europese collega’s Oekraïne een hart onder de riem stak.

Het Europese Hof, de Europese Commissie in Brussel en de Poolse oppositie zeggen dat Kaczynski, die al in 2006 minister-president werd, de rechtstaat in het voormalige Oostblokland systematisch gesloopt heeft. De onafhankelijke rechtspraak werd steeds meer onder druk gezet en de persvrijheid kwam steeds verder in het geding door jarenlange staatspropaganda en tegenwerking van journalisten.