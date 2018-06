’Politie-ict is nog lang niet op orde’

Dit soort digitale problemen bij de politie moesten opgelost worden met een speciaal aanvalsprogramma, maar dat wordt tot overmaat van ramp ook nog eens stopgezet. Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft deze week tegenover de toezichthouder aangegeven dat hij dat definitief wil beëindigen.

De toezichthouder, de zogeheten review board, is het daar niet mee eens. Het gaat namelijk beter met de ICT bij de politie, maar het is nog lang niet op orde.

Cultuurprobleem

Volgende week komt de review board daarom met een eindverslag over het programma, maar bronnen melden deze krant nu al de belangrijkste conclusies. Uit het rapport blijkt een cultuurprobleem: de ICT-afdeling zet zich wel in voor de digitale problemen bij het kantoorwerk, maar de beloofde, nieuwe systemen voor agenten zijn er na vijf jaar nog steeds niet. Alleen op omslachtige wijze kunnen zij bijvoorbeeld informatie over een arrestant of verdachte persoon opvragen, terwijl ze al lang een zogenoemde ’basisvoorziening’ moesten hebben waarmee dit gemakkelijk en snel kan. Ze zijn daardoor tijd aan bureaucratie kwijt, die ze ook op straat hadden kunnen besteden.

Dat dit nog steeds niet geregeld is, komt onder meer omdat politiechefs zich te weinig bemoeien met ICT, concludeert de review board. De digitale afdeling lost daarom maar de problemen op die zij op het kantoor tegenkomen in plaats van dat zij voldoende geconfronteerd worden met de digitale hindernissen op straat. De toezichthouder stelt dat er nog circa 52 miljoen nodig is om de resterende problemen op te lossen.

’Te vroeg om te stoppen’

CDA-Kamerlid Chris van Dam erkent de ICT-problemen bij de politie en wil dat zijn minister het aanvalsprogramma daarom toch doorzet. „Voor ons is het te vroeg om dat te stoppen.” Wat de diender op straat merkt van ICT is voor hem het belangrijkste en dat blijkt „onvoldoende op orde”.

Het is het tweede rapport in korte tijd dat de staat van de ICT bij de politie kraakt. De Tweede Kamer wachtte met name op dit onderzoek omdat deze van de officiële toezichthouder is.