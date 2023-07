LIVE | Russisch parlementslid: ’Moskou heeft 700.000 kinderen uit Oekraïne verwijderd’

Video

Sannekes moeder is dood gevonden in kofferbak van haar vader

Als Sanneke Langendoen 21 jaar oud is, raakt haar moeder plotseling vermist. Na twee maanden intensief zoeken, krijgt ze een telefoontje van de politie met een vreselijke mededeling. Haar moeder is dood gevonden, in de kofferbak van haar vader. In ‘Spraakmakend’ doet Sanneke haar verhaal.