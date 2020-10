Leids bedrijf levert bijna 8 miljoen coronavaccins aan Nederland

De Europese Unie heeft, met medewerking van Nederland, een deal gesloten met Janssen. Het vaccin wordt op basis van eerste testen als ’kansrijk’ beschouwd. De levering van het vaccin gaat pas door zodra het officieel wordt toegelaten tot de Europese markt. In het contract met het bedrijf zit een optie voor nog eens 7,8 miljoen doses.

’Tweede kwartaal 2021 verwacht’

De Jonge laat weten dat het vaccin naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar komt. Er is slechts één injectie per persoon nodig, bij de meeste concurrende vaccins zijn dat er twee. Brussel heeft ook nog contracten gesloten met andere producenten.

Het Leidse biotechbedrijf heeft al jarenlang ervaring met het ontwikkelen van vaccins en antistoffen voor de bestrijding van infectieziekten. Zo waren de knappe koppen in de sleutelstad betrokken bij ontwikkelingen rond bestrijding van ebola en malaria. Het bedrijf zelf is niet meer helemaal Hollands, sinds 2011 is het een dochterbedrijf van het Amerikaanse Johnson & Johnson.