Financieel bewusteloos

Onlangs viel mijn oog op een tweet van pensioenfonds ABP: "Ook gezien dat uw #pensioen of #uitkering in 2013 lager is? Dit komt door overheidsmaatregelen. Lees waarom http://mi8.ly/epm0c1 #ABP."

Deze tweet leverde mij fronsende wenkbrauwen op. Want hoeveel gepensioneerden volgen ABP op Twitter? Ook is het natuurlijk veel te laat om mensen achteraf te informeren dat ze minder geld op hun rekening krijgen gestort. Ze hebben dan geen tijd om zich erop voor te bereiden.

In dit geval gaat het om enkele tientjes per maand. Dat lijkt nog redelijk overzichtelijk. Maar helaas is dit niet de enige maatregel die mensen gaan voelen in hun portemonnee.

Maatregel op maatregel

Het zal niemand zijn ontgaan dat de aow-leeftijd vanaf dit jaar in stappen wordt verhoogd naar 67 jaar. Bent u al met prepensioen? Dan moet u een maand tot wel anderhalf jaar extra overbruggen. Voor mensen met een laag inkomen is er een overbruggingsregeling, maar het vergt nog heel wat gepuzzel om te bepalen of u hiervoor in aanmerking komt.

Zit u in een verzorgingshuis en heeft u een huis of spaargeld, dan wordt misschien wel de eigen bijdrage aan de awbz fors verhoogd. Mensen met kinderen hebben last van de verlaging van de kinderopvangtoeslag. Wanneer u een huis koopt, dan moet u voortaan meteen gaan aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Per saldo betekent dit hogere hypotheeklasten.

Niet alleen verandert er op dit moment heel veel, het gaat ook nog eens om een stapeling van ingewikkelde regelingen die elkaar beïnvloeden. Een klein voorbeeld: laat u het bedrag in uw levensloopregeling vrijvallen, dan kan dit ten koste gaan van de kinderopvangtoeslag. Uw inkomen wordt immers in één klap een stuk hoger. Maar er is niemand die u daarop wijst.Informatievoorziening

De informatievoorziening over alle veranderingen schiet tekort. De voorlichting over de maatregelen gebeurt versnipperd. Mensen moeten overal kleine brokjes informatie vandaan halen. Het taalgebruik is vaak ingewikkeld en het is moeilijk te bepalen wat een maatregel precies voor u betekent.

Onduidelijkheid en onzekerheid leiden tot apathie: mensen zijn op dit moment financieel bewusteloos. Gezien de impact van de gestapelde maatregelen op de huishoudportemonnee, zou een grote groep wel eens in de problemen kunnen komen als ze niets doen. Het is dus belangrijk dat ze in actie komen. Wie gaat ze helpen?Puzzelstukjes

We hebben er met z´n allen belang bij dat mensen snappen wat alle veranderingen voor hen betekenen. Er zijn dappere pogingen van overheid, Belastingdienst, kranten en maatschappelijke instanties om de effecten van individuele maatregelen uit te leggen. Maar eigenlijk is dat volstrekt onvoldoende. Mensen moeten eindeloos puzzelen om te bepalen waar ze aan toe zijn.

Dat kan natuurlijk anders: mensen moeten op één plek en in één oogopslag het antwoord kunnen vinden op twee belangrijke vragen. Wat betekent dit voor mij? En: wat kan ik doen?

Totdat die ene plek er is zult u zelf de puzzelstukjes bij elkaar moeten zoeken. Zorg dat ú niet financieel bewusteloos blijft!