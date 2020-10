IND worstelt met ’jongere’

AMA campus van de COA/justitie voor minderjarig asielzoekers. Ⓒ Hollandse Hoogte / Evelyne Jacq

Den Haag - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) werd in 2019 geconfronteerd met honderden asielaanvragen waarbij er ernstige twijfel was of de leeftijd die de asielzoekers zelf hadden opgegeven wel klopte. Leeftijd is bij een aanvraag van groot belang, omdat een alleenstaande minderjarige vreemdeling in principe niet wordt uitgezet.