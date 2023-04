’Poetin-criticus Navalny mogelijk opnieuw vergiftigd’

Navalny zou in een isoleercel verblijven en dagelijks medicatie moeten slikken. Die pillen kunnen niet onafhankelijk worden gecontroleerd op de inhoud en dosis. De arts van de strafkolonie stelt dat er niets aan de hand is, ’het is tenslotte lente’. Maar de aanhangers van Navalny vermoeden dat hij (alweer) vergiftigd wordt, ditmaal met kleine doses. Dit stelt Kira Yarmysh, de woordvoerder van Navalny, op Twitter.

Navalny is al jaren kritisch op president Poetin, wat hem een doelwit maakte van het Kremlin. Zo werd hij in augustus 2020 vergiftigd met novichok en verdween kort daarna in een strafkamp. Volgens onderzoeksbureau Bellingcat was dat een actie van de Russische geheime dienst FSB.