Litouwen plaatst bewakingscamera’s langs volledige grens met Wit-Rusland

Binnenland

Verstekeling in vliegtuig uit Zuid-Afrika is man (22) uit Kenia

De verstekeling in de neuswielkast van een vrachtvliegtuig uit Zuid-Afrika is een 22-jarige man uit de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Volgens de Koninklijke Marechaussee is nog niet bekend of er sprake is van mensensmokkel.