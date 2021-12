VVD, D66, CDA en CU achter coalitieakkoord

Het CDA was er dinsdagmiddag als eerste uit, volgens partijleider Hoekstra kwam er ’instemmend geluid’ vanuit zijn fractie, die op het partijkantoor in Den Haag vergaderde over het akkoord. „Dus wij zijn klaar.”

D66-leider Kaag sprak later op de middag van een ’heel positieve ontvangst’ van haar Kamerleden en een ’heel goede reactie’: „Vol overtuiging heeft de fractie ingestemd met het onderhandelingsakkoord. En ook met een enthousiasme dat de fractie zegt: hier staan we voor en we gaan ook keihard werken om te zorgen dat we de uitvoering goed doen.”

Het neemt niet weg dat Kamerleden van beide partijen wel wat opmerkingen hadden over de plannen. „Ik denk dat elke partij dingen heeft of kleinen wensen”, zegt Kaag. Maar het gaat haar om ’het grote beeld’: „Waar het grote overheerst, moet je het kleine soms kunnen laten vallen.”

Ook Hoekstra zegt dat er ’altijd een paar punten zijn die je mee terugneemt naar de informateurs’. Maar die vallen volgens hem ’in de categorie details’. Wat die details zijn daarover wil Hoekstra niks kwijt, net als over de punten waar zijn partij wel ’zeer tevreden’ over is. „Dat is om morgen te bespreken. Dit is niet het moment.”

CU-fractievoorzitter Gert-Jan Segers zegt dat de fractie ’heel grondig’ door de tekst heen is gegaan en tot de conclusie is gekomen dat ’meer binnengehaald is dan vier jaar geleden’. „Wij zeggen: dit is een goed akkoord, veel van onze idealen zitten erin.” Hij erkent dat medisch ethische punten een ’spannend thema’ is waar de meningen sterk verschillen. „Maar wij hebben een weg waarmee wij verder kunnen.”

VVD-leider Sophie Hermans laat weten dat het akkoord „heel positief” is ontvangen door haar fractiegenoten. „We hadden alle ruimte voor alle vragen genomen. Uiteindelijk kwam de conclusie: dit is een akkoord waar wij positief over zijn.”