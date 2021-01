Docent Pieter maakt van zijn leerlingen Amerika-kenners: ’Ik raak er altijd wel een paar’

Economiedocent Pieter Uittenbogaard steekt zijn enthousiasme over Amerika niet onder stoelen of banken. Ⓒ René Oudshoorn

Voorburg - De Voorburgse economiedocent Pieter Uittenbogaard weet alles van de Amerikaanse verkiezingen en schreef er recent zelfs een boek over: ’De Slag om het Witte Huis’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn leerlingen meer weten van de strijd om het presidentschap dan de gemiddelde leeftijdsgenoot. „Als er een debat is, komt er een melding in hun elektronische agenda.”