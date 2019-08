’Mijn konijn is gestolen en in brand gestoken’

Let op: onder aan dit artikel staan foto’s die als schokkend ervaren kunnen worden.

Agenten kwamen gisteren tijdens een controle een brandje tegen. „Wij zagen, wat in eerste instantie een rugtas leek, een kleine brand, midden op de weg. Wij zijn uitgestapt en eropaf gelopen. Opeens begon de vuurhaard te bewegen en sprong er een brandend huiskonijn uit het vuur.”

Men heeft het dier moeten laten inslapen. De agenten die het diertje probeerden te redden, zijn ’ontzettend kwaad’, meldden ze op sociale media. Zij dachten dat de eigenaresse mogelijk van het dier af wilde.

Dat is niet het geval, bezweert eigenaar Samyra tegenover Editie NL. „Ik heb hier geen woorden voor. Gisteren zat het konijn niet meer in de tuin. We zijn de hele buurt rondgegaan om te vragen of iemand haar had gezien. En toen zagen we vanmorgen dat bericht van de politie.”

Het konijn werd in een doos gestopt en aangestoken. De daders zijn nog niet gevonden.

Dochter

Het beestje was van haar dochter, zegt Samyra. „M’n kleine meid is helemaal van slag en ontroostbaar. Dat een ander persoon dit met opzet gedaan heeft. Ze is heel verdrietig”, schrijft ze op sociale media.