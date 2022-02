Premium Het beste van De Telegraaf

Test opmaat naar nieuw bevolkingsonderzoek Proef met thuistest om vroegtijdig hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade op te sporen

Door Arianne Mantel Kopieer naar clipboard

Amsterdam - In vier regio’s in ons land krijgen 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar de mogelijkheid om vroegtijdig hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade op te sporen met een thuistest. Het is de opmaat naar een nieuw landelijk bevolkingsonderzoek. Artsen zijn enthousiast: „Denk aan minder vroegtijdige sterfte, een betere kwaliteit van leven en minder zorgkosten.”