Test opmaat naar nieuw bevolkingsonderzoek ’Thuisonderzoek kan veel leed besparen’

Door Arianne Mantel Kopieer naar clipboard

Paul Wesselink is nu hartpatiënt voor het leven. „Zo’n thuistest zou ik zeker hebben gedaan.” Ⓒ Sanne Bas

Amsterdam - In vier regio’s in ons land krijgen 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar de mogelijkheid om vroegtijdig hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade op te sporen met een thuistest. Het is de opmaat naar een nieuw landelijk bevolkingsonderzoek. Artsen zijn enthousiast: „Denk aan minder vroegtijdige sterfte, een betere kwaliteit van leven en minder zorgkosten.”