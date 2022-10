Bezorgde buurvrouw roept op geen melk neer te zetten voor egeltjes: ze worden er ziek van, of erger, gaan dood

Vooral met de naderende winterslaap gaan egels op zoek naar eten om reserves te kweken. Vermoedelijk hebben bewoners van het Emmakwartier melk in de tuin neergezet om ze een handje te helpen. „Ik wil niemand aanvallen. Het is goed bedoeld, maar het moet klaar zijn”, zegt Van der Leeden.

De dieren missen het enzym lactase, waardoor ze melk niet goed kunnen verteren. „Egels worden al met uitsterven bedreigd, en dan ook dit nog.” Volgens Natuurmonumenten gaat het aantal egels in Nederland al jaren ’genadeloos achteruit’. In tien jaar tijd is de helft van alle egels verdwenen, voornamelijk omdat ze steeds minder leefruimte hebben.

Zielig

De bezorgde buurtbewoonster had de egelpoep her en der al zien liggen in de buurt. Ze wist niet precies wat het was, tot ze het naast haar eigen deur zag met een egel erbij. „Het egeltje lag in zijn eigen vuil. Zielig hoor, ze zijn zo leuk.” Van der Leeden belde ook aan bij een buurman die het hoopje voor zijn deur had opgeruimd, om te kijken of hij ze toevallig melk gaf. Dat was niet zo. „Hij had het opgeruimd en dacht dat het misschien kots was.”

Van der Leeden hoopt dat mensen stoppen met bijvoeren met melk. Wat je de diertjes dan wel kan geven, weet ze ook. „Kattenbrokjes en water, meer niet. Verder vinden ze het zelf wel.”