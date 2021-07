’Lichaam gevonden van in riolering gesleurde man’

De man was bezig met werkzaamheden in zijn tuin toen hij van een ladder viel en in de beek Ry de Fauquez terechtkwam. Het slachtoffer werd door het water meegesleurd en verdween in de riolering. De man kwam in een ondergronds buizensysteem terecht en uiteindelijk in het kanaal Brussel-Charleroi. Daar is hij, volgens de Waalse krant, rond het middaguur gevonden.

