Lichaam ontdekt in kanaal: vermoedelijk vermiste man die in riool verdween

De vermiste man die zondag in het riool verdween. Ⓒ nieuwsblad

ITTER - Er is dinsdagochtend een lichaam gehaald uit het kanaal Brussel-Charleroi, meldt het parket van Waals-Brabant in België. Het gaat waarschijnlijk om Emmanuel Meeûs (62) die zondagavond in Itter in het riool werd meegesleurd.