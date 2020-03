Autoband van verpleegkundige Bravis ziekenhuis gejat

„Beste dief, jouw besluit om in Halsteren een wiel van onze C1 te stelen en bij onze buren te proberen hetzelfde te doen is best teleurstellend”, zo schrijft hij. „Dat betekent namelijk ook dat je een verpleegkundige belet om op het werk te komen.”

Joost eindigt zijn brief met een boodschap aan de dief: „Mocht je binnenkort de zorg van het Bravis ziekenhuis nodig hebben, dan hoop ik dat je er nog eens over nadenkt.... Let een beetje op elkaar. P.S. bedankt voor de krik.”

Vooralsnog is er niemand opgepakt voor de diefstal.