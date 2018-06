Britten waarschuwen Schotland voor isolement

De Britse regering ziet niet veel in de mogelijke onafhankelijkheid van Schotland. In een poging de Schotten op andere gedachten te brengen, heeft Londen maandag een waarschuwing doen uitgaan over de gevolgen van onafhankelijkheid. Schotland zou in dat geval een nieuwe aanvraag moeten indienen voor het lidmaatschap van de Europese Unie en opnieuw de landenstatus moeten aanvragen bij de Verenigde Naties.