Kerkgeleerde: zwarte paus interessante optie

Dat zei maandag kerkgeleerde Peter Nissen, hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nissen is een vooraanstaand internationaal wetenschapper op het gebied van het christelijk geloof.

Er is op dit moment wel een aantal zwarte kardinalen uit Afrika, maar of één van hen door het kardinalencollege (de curie) naar voren wordt geschoven als nieuwe paus durft Nissen nog niet te zeggen. „Benedictus XVI heeft ook het aantal Italiaanse kardinalen weer flink doen toenemen. Ik acht de kans daarom vooralsnog groter dan we weer een Italiaanse paus krijgen, nadat er een Pool en een Duitser aan de macht zijn geweest.”

Een andere serieuze mogelijkheid is volgens de wetenschapper een paus uit Latijns-Amerika. „In dat werelddeel woont 40 procent van het totale aantal katholieken ter wereld. Als de kardinalen klaar zijn voor een niet-Europese paus, heeft een Latijns-Amerikaan volgens mij een goede kans.”