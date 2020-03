Bekijk hier waar het coronavirus in Nederland toeslaat

Het RIVM is niet verrast door de „stevige stijging.” Die „past in het beeld” dat het instituut al had, zegt Bruins. Hij ziet in de ruime verdubbeling ook geen reden tot extra maatregelen. Tot dusver liepen de meeste patiënten in Nederland het virus op in Noord-Italië of door contact met iemand die daar is geweest. „We gaan na of dat voor die 82 ook zo is”, zegt de minister.

Microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht maakt zich zorgen over de plotse toename. Hij vreest dat de ’geest uit de fles is’. „Dit is feitelijk een verdubbeling.”

Van de 82 patiënten hebben er 69 het virus in het buitenland opgedaan of doordat ze in aanraking kwamen met al bekende gevallen, zegt het RIVM. Van de anderen is dat nog onduidelijk. Tot dusver liepen de meeste patiënten in Nederland het virus op in Noord-Italië of door contact met iemand die daar is geweest. Het dodental in Italië is gestegen van 107 naar 148. Het aantal bevestigde besmettingen in het land steeg van 3089 tot 3858.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Frankrijk is met 73 gestegen naar 285. Twee mensen zijn overleden. Het dodental is daarmee opgelopen naar zes

Man (48) uit Almere besmet, ook medewerker Tata Steel en Maasstad testen positief

Een 48-jarige man uit Almere blijkt besmet te zijn met het coronavirus. Dat meldt de GGD Flevoland. De man was recent nog in Iran, waar al bijna drieduizend mensen besmet zijn en meer dan negentig doden zijn te betreuren. Na respectievelijk China, Zuid-Korea en Italië is de sjiitische republiek het zwaarst getroffen land ter wereld.

De man meldde zich met klachten in het Flevoziekenhuis. Hij zit inmiddels thuis in quarantaine.

Ook een medewerker van Tata Steel is donderdagochtend positief getest. De medewerker is al anderhalve week niet aanwezig op het werk en vormt volgens het bedrijf geen directe bedreiging.

Een medewerker van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam die in contact is geweest met een coronapatiënt heeft het virus ook opgelopen. Dat meldt het ziekenhuis donderdag. Zeventien patiënten en alle andere medewerkers hebben negatief getest.

Italië vraagt EU om financiële ruimte

Italië heeft de EU toestemming gevraagd om het begrotingstekort te laten oplopen vanwege de coronacrisis. Het land heeft 7,5 miljard euro uitgetrokken om de economie te steunen, zo liet premier Giuseppe Conte donderdag weten.

Italië is met ruim honderd doden en meer dan 3000 besmettingen het zwaarst getroffen land in Europa. Rome wil het begrotingstekort met 0,35 procentpunt laten oplopen.

Nederlanders coronahotel Tenerife naar huis

Zeker dertien Nederlanders die vastzaten in een hotel waar het coronavirus was vastgesteld, vliegen met een speciale vlucht van TUI vanuit Tenerife naar België. Dat meldt een woordvoerder van de reisorganisatie. Ze komen in de nacht van donderdag op vrijdag aan.

De meesten hadden hun reis naar het vakantie-eiland bij TUI, Corendon en Sunweb geboekt. De meeste passagiers op de vlucht zijn Belgen. TUI brengt de Nederlanders vanuit België naar Nederland.

De Nederlanders en Belgen kwamen vorige maand een aantal dagen vast te zitten in hun hotel op het Spaanse eiland, toen het longvirus daar bij Italianen was vastgesteld.

Forse toename ziektegevallen in Duits grensgebied met Nederland

Het aantal coronabesmettingen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is gestegen naar minstens 270. Het gaat volgens de krant Rheinische Post onder meer om 195 gevallen in de regio Heinsberg, aan de Duitse kant van de grens tussen Sittard en Roermond.

Noordrijn-Westfalen is de deelstaat met de meeste inwoners en is ook het zwaarst getroffen door het coronavirus. De autoriteiten maakten er eerder bekend een miljoen mondmaskers te willen aanschaffen voor artsen en verpleegkundigen. In Duitsland is er in totaal sprake van 444 besmettingen.

Veel nieuwe besmettingen in Griekenland

Het aantal coronabesmettingen in Griekenland is fors toegenomen. De autoriteiten hadden al melding gemaakt van 10 gevallen, maar nu blijken ook 21 mensen die onlangs samen in Israël waren besmet te zijn met het nieuwe coronavirus.

Het gaat om mensen die meerdere dagen per bus reisden. Ze keerden eind februari terug naar Griekenland. De meeste nieuwe patiënten maken het goed en zitten thuis in quarantaine, zegt de nationale gezondheidsdienst.

Ruime verdubbeling corona in België

Het aantal coronabesmettingen in België is toegenomen met 27. Het totaal komt daarmee op vijftig, maar de eerste patiënt is inmiddels wel genezen. Volgens het federale ministerie van Volksgezondheid zijn de meeste nieuwe patiënten net terug van vakantie in Italië. Ze zouden „milde symptomen” hebben. De getroffen zieken zijn geïsoleerd en worden thuis of in het ziekenhuis behandeld.

Zuid-Afrika bevestigt eerste coronageval

Zuid-Afrika heeft donderdag een eerste geval van het coronavirus bevestigd. Het betreft een 38-jarige man die met zijn vrouw naar Italië reisde, meldde het ministerie van Volksgezondheid.

Ze maakten deel uit van een groep van tien mensen en kwamen op 1 maart terug in Zuid-Afrika. Het is het eerste geval in de ’regenboognatie’. De besmette persoon komt uit de oostelijke provincie KwaZoeloe Natal.

Palestijnen houden toeristen buiten de deur

De Palestijnse Autoriteit weert vanwege het coronavirus toeristen op de Westelijke Jordaanoever. Hotels mogen twee weken lang geen vakantiegangers meer toelaten.

De Geboortekerk in Bethlehem, die gebouwd zou zijn op de geboorteplaats van Jezus Christus, moet naar verwachting tot 20 maart de deuren sluiten. Veel toeristen die het gebouw donderdag bezochten, droegen al beschermende mondmaskers. Dagelijks bezoeken honderden zo niet duizenden christelijke pelgrims de kerk.

De autoriteiten in Bethlehem onderzoeken nog of vier medewerkers van een hotel met het virus kampen. Griekse toeristen die daar eind februari verbleven, bleken later besmet te zijn.

„We hebben besloten toeristen gedurende veertien dagen te weren en te voorkomen dat hotels in de steden nog buitenlanders ontvangen”, zegt minister van Toerisme Rula Maayah van de Palestijnse Autoriteit. De maatregel moet vrijdag ingaan.

Ook in Israël worden er strenge maatregelen genomen. De grenzen zijn gesloten voor Italianen, Chinezen, Zuid-Koreanen en tal van andere landen. Ruim vijfduizend voetbalsupporters zijn in quarantaine gegaan na het bezoeken van een wedstrijd waarbij een besmet persoon op de tribune bleek te zitten. Soldaten mogen het land niet meer verlaten.

In Japan moeten alle reizigers vanuit Zuid-Korea en China in quarantaine, zegt premier Shinzo Abe. „We zullen ze vragen om twee weken op de aangewezen plaatsen te blijven en geen gebruik te maken van het openbaar vervoer”, aldus de premier. De nieuwe quarantainemaatregelen worden volgens hem op 9 maart van kracht en duren in principe tot het eind van de maand.

China waarschuwt burgers: grenswacht Noord-Korea schiet om corona

China heeft haar burgers gewaarschuwd niet naar de Noord-Koreaanse grens te gaan, omdat dat land die gesloten heeft om het coronavirus buiten te houden. Wie toch probeert over te steken, wordt waarschijnlijk neergeschoten door Noord-Koreaanse grenswachters, zo waarschuwen de Chinese autoriteiten.

Inwoners van de stad Ji’an zeggen niet meer te mogen vissen in de rivier tussen beide landen. Noord-Korea heeft China gevraagd extra goed de grens te bewaken, om zo te voorkomen dat er mensen worden doodgeschoten. Smokkel langs de grens wordt hard aangepakt en treinverkeer met China is aan banden gelegd. In het grensgebied is normaal gesproken veelvuldig contact en handel tussen Chinese en Noord-Koreaanse bewoners. Er zijn nog geen ziektegevallen in Noord-Korea bekend.

Corona bij ziekenhuizen Den Bosch en Eindhoven

Bij een arts-assistent van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is het coronavirus aangetroffen. Het ziekenhuis meldt dat de arts-assistent contact heeft gehad met de patiënt met het coronavirus die afgelopen vrijdag in het ziekenhuis was opgenomen. Bij die man uit Kerkwijk was dinsdag het virus vastgesteld.

De arts-assistent is meteen naar huis gegaan en is door de GGD in thuisisolatie geplaatst. De patiënten die dinsdag door de besmette arts-assistent zijn gezien, zijn geïsoleerd en worden gemonitord op de ontwikkeling van koorts en luchtwegklachten, meldt het ziekenhuis. Het gaat in totaal om acht patiënten van de afdeling oncologie.

Een medewerker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft eveneens positief getest op het coronavirus. De medewerker, die in thuisisolatie zit, heeft het virus vermoedelijk opgelopen bij het verplegen van de patiënt bij wie afgelopen maandag het virus was vastgesteld. Ook bij de partner van die patiënt is het virus geconstateerd. Alle patiënten van de afdeling waar de verpleegkundige heeft gewerkt, worden uit voorzorg getest.

Luchtvaartbedrijf Flybe failliet door corona

De Britse luchtvaartmaatschappij Flybe is failliet en houdt daarom alle vliegtuigen aan de grond. Het bedrijf raadt reizigers af om naar de luchthaven te komen. In Europa vloog Flybe op ruim tachtig bestemmingen. De onderneming had 19 dagelijkse vluchten naar Schiphol. Flybe lijkt extra in de problemen te zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus, waardoor de vraag naar vliegtickets flink onder druk is komen te staan.

Reizigers zeggen van het kastje naar de muur te worden gestuurd. „Ik zie later wel of we ons geld terugkrijgen”, reageert Chantal.

’ Geen aanwijzingen corona bij dieren ’

Er zijn geen aanwijzingen dat huisdieren en vee geïnfecteerd kunnen raken door het nieuwe coronavirus of dat ze een rol kunnen spelen bij de verspreiding ervan. Op dit moment worden niettemin internationaal studies verricht om de gevoeligheid van huis- en landbouwdieren voor het virus helemaal op te helderen. Dat meldt de universiteit van Utrecht op de eigen site, naar aanleiding van berichten over een hond in Hongkong waarbij het virus deze week werd aangetroffen.

De hond uit Hongkong vertoonde geen coronaverschijnselen, aldus de site. Het dier werd getest nadat zijn besmette eigenaar was opgenomen in een ziekenhuis. „Op dit moment is het onduidelijk of de hond daadwerkelijk besmet is, of dat het virus alleen aanwezig was in de neus van de hond door intensief contact met zijn zieke eigenaar”, zegt de universiteit.

Kamer bezorgd over beschermingsmiddelen

Zijn er wel genoeg medische beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, en wat wordt er gedaan als er tekorten ontstaan? Het is een vraag die leeft bij veel partijen in de Tweede Kamer, waar donderdag wordt gedebatteerd over het virus.

Vooral over mondkapjes maakt zorgpersoneel zich al langer zorgen. Omdat burgers deze ook willen kopen, dreigt er in de zorg een tekort te ontstaan. Op het ministerie van Volksgezondheid werd woensdag overleg gevoerd met onder meer fabrikanten en de GGD, over mondkapjes maar ook over andere beschermingsmiddelen zoals handschoenen en beschermende pakken.

Hulpmiddelen moeilijk of niet leverbaar

Ook werd er gesproken over andere medische hulpmiddelen zoals wondgaas en chirurgische maskers, die vaak worden geproduceerd in China en daardoor moeilijk of niet leverbaar zijn. Het ministerie verwacht donderdag meer te kunnen zeggen over hoe tekorten kunnen worden voorkomen.

Waarom worden er in andere Europese landen verdergaande maatregelen getroffen dan in Nederland, vragen onder andere CDA en de SP. Zo heeft Duitsland bijvoorbeeld een exportverbod op mondkapjes ingesteld en besloten Frankrijk en Italië scholen en universiteiten te sluiten.

PVV: steviger ingrijpen

De PVV vindt dat er veel steviger moet worden ingegrepen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. „Kijk, keiharde maatregel”, zegt Kamerlid Chris Jansen, wijzend naar Italië. „Waarom doen wij niets?” Hij vindt ook dat vluchten uit risicogebieden niet meer zouden moeten mogen landen in Nederland.

VVD en D66 willen benadrukken dat het belangrijk is de rust te bewaren, en vertrouwen in experts te hebben. Experts van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de GGD kwamen de afgelopen weken al meerdere keren naar Den Haag om Kamerleden bij te praten.

Noodtoestand in Californië

Gouverneur Gavin Newsom van de Amerikaanse staat Californië heeft de noodtoestand voor de hele staat afgekondigd vanwege het nieuwe coronavirus. In de staat viel woensdag de eerste dode en zijn tot nu toe 53 mensen besmet geraakt.

Het slachtoffer was een ouder persoon die al ziek was. Het was de eerste dode buiten de staat Washington, waar tien mensen zijn gestorven na te zijn besmet met het virus. Het aantal besmettingen in Washington, ten noorden van Californië, steeg woensdag van 27 naar 39.

Groot dancefestivals afgelast

Ook de dance-industrie krijgt een stevige tik te verwerken door de verspreiding van het coronavirus. Nadat eerder al het Ultra Music Festival in Abu Dhabi werd afgezegd, gaat nu ook de editie van dat festival in Miami niet door. Het festival is een van de grootste dance-events die jaarlijks gehouden worden, maar vindt nu voor het eerst in 21 jaar niet plaats, melden Amerikaanse media.

Ook het muziekfestival Tomorrowland Winter in het Franse skioord Alpe d’Huez wordt afgeblazen, meldt de organisatie op haar website. De Franse autoriteiten hebben de beslissing genomen om het festival, dat van 14 tot en met 21 maart zou plaatsvinden, te annuleren in verband met de uitbraak van het coronavirus.

De regering van Frankrijk wil dat festivals waar grote groepen mensen van verschillende nationaliteiten bijeenkomen hun evenement afblazen in verband met eventueel besmettingsgevaar. Er werden door de organisatie 25.000 bezoekers verwacht. Op het festival zouden artiesten als Armin van Buuren, Martin Garrix, Steve Aoki en Dimitri Vegas & Like Mike optreden.

Aantal Chinese doden coronavirus nu boven 3000

In China is het dodental als gevolg van de uitbraak van het coronavirus opgelopen tot 3012. Dat zijn er 31 meer dan een etmaal eerder. Het aantal besmettingsgevallen steeg met 119 tot 80.409, melden de Chinese gezondheidsautoriteiten.Van alle besmette Chinezen zijn er inmiddels 50.000 genezen.

Ook in Zuid-Korea steeg het aantal besmettingen. Daar kwamen woensdag 438 gevallen bij. Het totaalaantal besmettingen in Zuid-Korea is nu 5766, meldt persbureau Yonhap.

Wereldwijd is het aantal geregistreerde besmettingen gestegen tot 94.410. Het aantal doden staat op 3269.

Het aantal bevestigde besmettingen met het nieuwe coronavirus in Nederland is woensdag gestegen tot 38. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werden vijftien nieuwe gevallen gemeld.

Volg hieronder de tweets van onze correspondent in China.