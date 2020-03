Coronavirus bij ziekenhuismedewerkers Den Bosch en Eindhoven

De arts-assistent is meteen naar huis gegaan en is door de GGD in thuisisolatie geplaatst. De patiënten die dinsdag door de besmette arts-assistent zijn gezien, zijn geïsoleerd en worden gemonitord op de ontwikkeling van koorts en luchtwegklachten, meldt het ziekenhuis. Het gaat in totaal om acht patiënten van de afdeling oncologie.

Ook corona bij ziekenhuismedewerkers Den Bosch en Eindhoven

Volgens regionale media zijn een 55-jarige man uit Geleen en een inwoner van Borne besmet met het coronavirus. Ze zouden hiermee de 39e, de 40e in ons land zijn.

Kamer bezorgd over beschermingsmiddelen tegen coronavirus

Gouverneur Californië roept noodtoestand uit om virus

Ook in Slovenië is het coronavirus nu opgedoken. Het gaat om een persoon die vanuit Marokko via buurland Italië naar Slovenië is gereisd.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Frankrijk is met 73 gestegen naar 285. Het hoofd van de Franse gezondheidszorg meldde geen nieuwe doden.

Eindhoven

Een medewerker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft eveneens positief getest op het coronavirus. De medewerker, die in thuisisolatie zit, heeft het virus vermoedelijk opgelopen bij het verplegen van de patiënt bij wie afgelopen maandag het virus was vastgesteld. Ook bij de partner van die patiënt is het virus geconstateerd. Alle patiënten van de afdeling waar de verpleegkundige heeft gewerkt, worden uit voorzorg getest.

Kamer bezorgd over beschermingsmiddelen

Zijn er wel genoeg medische beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, en wat wordt er gedaan als er tekorten ontstaan? Het is een vraag die leeft bij veel partijen in de Tweede Kamer, waar donderdag wordt gedebatteerd over het virus.

Vooral over mondkapjes maakt zorgpersoneel zich al langer zorgen. Omdat burgers deze ook willen kopen, dreigt er in de zorg een tekort te ontstaan. Op het ministerie van Volksgezondheid werd woensdag overleg gevoerd met onder meer fabrikanten en de GGD, over mondkapjes maar ook over andere beschermingsmiddelen zoals handschoenen en beschermende pakken.

Hulpmiddelen moeilijk of niet leverbaar

Ook werd er gesproken over andere medische hulpmiddelen zoals wondgaas en chirurgische maskers, die vaak worden geproduceerd in China en daardoor moeilijk of niet leverbaar zijn. Het ministerie verwacht donderdag meer te kunnen zeggen over hoe tekorten kunnen worden voorkomen.

Waarom worden er in andere Europese landen verdergaande maatregelen getroffen dan in Nederland, vragen onder andere CDA en de SP. Zo heeft Duitsland bijvoorbeeld een exportverbod op mondkapjes ingesteld en besloten Frankrijk en Italië scholen en universiteiten te sluiten.

PVV: steviger ingrijpen

De PVV vindt dat er veel steviger moet worden ingegrepen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. „Kijk, keiharde maatregel”, zegt Kamerlid Chris Jansen, wijzend naar Italië. „Waarom doen wij niets?” Hij vindt ook dat vluchten uit risicogebieden niet meer zouden moeten mogen landen in Nederland.

VVD en D66 willen benadrukken dat het belangrijk is de rust te bewaren, en vertrouwen in experts te hebben. Experts van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de GGD kwamen de afgelopen weken al meerdere keren naar Den Haag om Kamerleden bij te praten.

Noodtoestand in Californië

Gouverneur Gavin Newsom van de Amerikaanse staat Californië heeft de noodtoestand voor de hele staat afgekondigd vanwege het nieuwe coronavirus. In de staat viel woensdag de eerste dode en zijn tot nu toe 53 mensen besmet geraakt.

Het slachtoffer was een ouder persoon die al ziek was. Het was de eerste dode buiten de staat Washington waar 10 mensen zijn gestorven na te zijn besmet met het virus. Het aantal besmettingen in Washington, ten noorden van Californië steeg woensdag van 27 naar 39.

Groot dancefestival afgelast

Ook de dance-industrie krijgt een stevige tik te verwerken door de verspreiding van het coronavirus. Nadat eerder al het Ultra Music Festival in Abu Dhabi werd afgezegd, gaat nu ook de editie van dat festival in Miami niet door. Het festival is een van de grootste dance-events die jaarlijks gehouden worden, maar vindt nu voor het eerst in 21 jaar niet plaats, melden Amerikaanse media.

Aantal Chinese doden coronavirus nu boven 3000

In China is het dodental als gevolg van de uitbraak van het coronavirus opgelopen tot 3012. Dat zijn er 31 meer dan een etmaal eerder. Het aantal besmettingsgevallen steeg met 119 tot 80.409, melden de Chinese gezondheidsautoriteiten.Van alle besmette Chinezen zijn inmiddels 50.000 genezen.

Ook in Zuid-Korea steeg het aantal besmettingen. Daar kwamen woensdag 438 gevallen bij en is het totaal aantal Zuid-Koreanen dat besmet is tot 5766, meldt persbureau Yonhap.

Wereldwijd is het aantal geregistreerde besmettingen gestegen tot 94.410. Het aantal doden staat op 3269.

Het aantal bevestigde besmettingen met het nieuwe coronavirus in Nederland is woensdag gestegen tot 38. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werden 15 nieuwe gevallen gemeld.

