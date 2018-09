Exclusieve demo Rayman Legends voor Wii U

“We begrijpen de frustratie en dat jullie de game graag willen spelen,” zo zei Ubisoft op Facebook tegen de fans. “We werken samen met de ontwikkelaar aan een exclusieve demo, dus hou nog eventjes geduld!”

Vorige week werd bekend dat de game, die eigenlijk op 26 februari uit zou komen, ook in ontwikkeling is voor de PlayStation 3 en Xbox 360. Wii U-bezitters moeten daardoor een half jaar langer wachten op de game, wat voor een storm aan kritiek zorgde.

De uitgever geeft daarbij toe dat de Wii U-versie eigenlijk al af is. “Er zijn geen problemen rond de ontwikkeling van de titel, we willen alle versies gewoon tegelijk in de winkel hebben,” zo was de verklaring voor het uitstel. De game komt nu pas in september uit.