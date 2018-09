Aantal faillissementen blijft hoog

Het CBS telde over heel 2012 bijna 7400 faillissementen. Dat was het hoogste aantal dat ooit in een jaar werd gemeten.

Het aantal uitgesproken faillissementen in een maand is afhankelijk van het aantal zittingsdagen van de rechtbank en kan daardoor sterk schommelen. Daarom wordt doorgaans gekeken naar het voortschrijdenddriemaandsgemiddelde. Dat schommelt al een halfjaar rond de 600 en kwam in januari uit op 616.