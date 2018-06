Obama wil Israël weerhouden van aanval Iran

Volgens Obama vormt het plan geen bedreiging voor de staatsveiligheid. Hij hoopt dat de Russische president Vladimir Poetin bereid is hetzelfde te doen. Volgens een verdrag uit 2009 moet het aantal kernwapens van zowel de VS als Rusland in 2018 zijn teruggebracht naar ongeveer 1550.

Het gaat om inzetbare nucleaire wapens die in de VS en Europa zijn gestationeerd. Volgens de bronnen stuurt Obama aan op een informele overeenkomst met Poetin. Vorig jaar liet Rusland weten geen nieuw verdrag te tekenen, zolang de VS de plannen voor een Europees raketschild doorzetten.